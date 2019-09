vor etwa einer Stunde

Augsburg: AfD-Kandidat zieht Oberbürgermeister-Kandidatur zurück

Markus Bayerbach zieht seine Kandidatur als Oberbürgermeister in Augsburg zurück. Den ideologischen Wechsel in der bayerischen AfD-Fraktion wolle er nicht mehr mittragen. Sein Landtagsmandat will er vorerst behalten - trotz der "strammen Spitze".