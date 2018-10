Aufwind für Rechte im Landkreis Deggendorf

20 Prozent plus ein deutliches X erwartet die niederbayerische AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner im Raum Deggendorf für ihre Partei. Schon bei der Bundestagswahl holte die AfD in ihrem Wahlkreis das beste Zweitstimmen-Ergebnis in ganz Westdeutschland. Mit dem Erfolg der Partei, habe sich das politische Klima in Deggendorf verändert, sagt Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter von der CSU, der auch von Einschüchterungsversuchen im Wahlkampf berichtet.

"Da fallen dann wirklich wörtlich Zitate: 'Wenn wir regieren werdet ihr alle eingesperrt.' Da träumt man wirklich, dass die Regierungsübernahme bevorsteht und dann ändert sich alles." Christian Bernreiter

Die AfD wiederum berichtet von angezündeten Flyern und zahlreichen zerstörten Wahlplakaten im Raum Deggendorf. Ein raues politisches Klima erlebt derzeit auch der Landtagskandidat der niederbayerischen Grünen, Toni Schuberl, aus Eging bei Passau.

"Ich habe von Vorfällen gehört und natürlich kenn ich es, wie es im Internet läuft. Man merkt schon, dass der Ton deutlich extremer wird. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre Ausländer in diesem Land zurzeit, würde ich mich nicht wohlfühlen." Toni Schuberl

Gruppen aus dem rechten Spektrum

Schuberls Sorge gilt aber nicht nur der AfD. Im Raum Deggendorf seien mittlerweile auch andere Gruppen aus dem rechten Spektrum aktiv. Hier ist auch die schlagende Burschenschaft "Markomannia Wien zu Deggendorf" zuhause. Vor knapp zehn Jahren gründet sich die Burschenschaft am jungen Hochschulstandort. Seitdem bezieht sie sich auf eine alte Wiener Studenten-Verbindung. In dieser war unter anderem auch Rudolf Jung aktiv, einer der Ideologen des Nationalsozialismus.

Auch gibt es die Identitäre Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. So zeigt ein Foto, aufgenommen im Verbindungshaus der Burschenschaft, 17 junge Menschen mit einem Banner der Identitären Bewegung. Der Anlass laut den Identitären: Die Gründung einer Ortsgruppe.

Den rechten Gruppen in Deggendorf müssten sich alle entgegenstellen, fordert Landrat Bernreiter. Er selbst gibt sich jedenfalls kämpferisch.

"Wir müssen uns jeglicher Form von Extremismus entgegensetzen. Wer unsere Grundfesten angreifen möchte, wird natürlich unseren erbitterten Widerstand erfahren. Was steckt wirklich hinter solchen Leuten. Das muss man den Menschen mitteilen." Christian Bernreiter