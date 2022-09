Aufwendige Aktion: Stadt Würzburg muss Tauben umsiedeln

Die Tauben im Quellenbachparkhaus am Hauptbahnhof in Würzburg sind umgezogen. Das teilt die Stadt Würzburg in einer Pressemeldung mit. Grund dafür ist, dass das Parkhaus im kommenden Jahr abgerissen wird.

110 Tauben eingefangen und umgesiedelt

Nadine Hoffmann-Voigt von der Stadttauben-Nothilfe Unterfranken schwingt den Kescher und hat binnen weniger Sekunden eine Taube eingefangen, beschreibt die Stadt die Aktion: Behutsam nimmt die Tierschützerin den Vogel aus dem Netz, begutachtet ihn und streicht ihm sanft über den Schnabel. "Das machen die erwachsenen Tiere mit den Jungtieren, um sie zu beruhigen", erklärt sie.

Gemeinsam mit Lieven Pool, dem Leiter des städtischen Fachbereichs Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung hat sie die Umsiedlung betreut. Auch eine Amtstierärztin war dabei. Gemeinsam haben sie in den letzten Tagen 110 Tauben in den beiden Schlägen des ehemaligen Quellenbachparkhauses gefangen.

Umzug der Tauben mit Kescher und Auto

Über Jahre hinweg hatten die Tiere ihr Zuhause in der Spindel, wo sie mit Futter und Wasser versorgt und fachkundig betreut wurden, teilt die Stadt mit. Innerhalb kürzester Zeit wurden alle Tauben eingefangen. Sie mussten dann eine kurze Autofahrt hinter sich bringen, bis sie ihr neues Domizil erreichten.

Im neuen Schlag in unmittelbarer Nähe zum alten Parkhaus waren bereits 60 Tauben wohnhaft. "Hierbei handelt es sich um junge und ehemals verletzte Tauben, die seit etwa einem Jahr hier angesiedelt wurden", berichtet Pool. Bis sich die Tiere an ihren neuen Wohnort gewöhnen, bleiben die Ausgänge des Taubenschlags für die nächsten Wochen geschlossen, so die Stadt Würzburg. Dann können die Vögel nach und nach die Umgebung um den neuen Schlag erkunden.

Taubenkonzept nutzt Treue der Tauben

Tauben bleiben der Mitteilung der Stadt zufolge ihrem Partner, ihrer Niststätte und dem Ort des ersten Freiflugs, ihrem Schlag treu. Das mache sich das Taubenkonzept der Stadt Würzburg zunutze. Herz und Mittelpunkt dieses Schutzkonzepts seien die städtischen Taubenschläge, in denen gefüttert, Wasser gegeben und die Gelege ausgetauscht werden.

Nadine Hoffmann-Voigt betreibt seit 2013 die Stadttauben-Nothilfe Unterfranken. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Veterinäramt so gut mit dem Tierschutz zusammenarbeitet", so Hoffmann-Voigt. "Wir konnten die Tiere relativ stressfrei umziehen und sie werden sich unter unserer Beobachtung schnell eingewöhnen", bestätigt auch Lieven Pool.