Aufwärtstrend auf dem mittelfränkischen Arbeitsmarkt

Das waren 1.534 weniger als im August und 2.644 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging von 3,6 Prozent im August, auf aktuell 3,4 Prozent zurück. Dieser Rückgang ist im September üblich, da viele Jugendliche und junge Erwachsene nach der Arbeitslosigkeit im Sommer, eine Ausbildung beginnen oder eine weiterführende Schule besuchen.

Gute Entwicklung

Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in Mittelfranken allerdings noch bei 3,8 Prozent. Die Region befinde sich in einem soliden Aufwärtstrend, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. "Die Entwicklung der Beschäftigung hält an", so Holtzwart.

Problematische Bildungssituation

Es gebe mehr Beschäftigte in der Region, zudem meldeten die Arbeitgeber mehr offene Stellen an die Arbeitsagenturen. Als problematisch bezeichnet Holtzwart aber den hohen Anteil an Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

"Jeder zweite Arbeitslose in Mittelfranken ist ungelernt", sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk. Dabei sei es ohne Qualifikation sehr viel schwieriger einen Job zu finden als mit. Rein rechnerisch kommen in Mittelfranken auf 3.600 offene Helferstellen 17.300 ungelernte Arbeitslose.

Nürnberg trauriger Spitzenreiter

Beim Blick auf die Arbeitslosenquoten zeigen sich dabei in Mittelfranken deutliche, regionale Unterschiede. So verzeichnet der Landkreis Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim mit 1,7 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote im Regierungsbezirk, die Stadt Nürnberg mit 5,3 Prozent die höchste.