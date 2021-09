Aufwendige Rettung nach Radunfall am Dschungelpfad bei Volkach

Erneut ist es der sogenannte "Dschungelpfad" zwischen Astheim und Untereisenheim bei Volkach, der einem Radfahrer zum Verhängnis wurde. Dort ist ein Mann mit seinem Rad abgerutscht, gestürzt und hat sich verletzt. Kreislaufprobleme verschärften dann noch die Situation. Wie die Feuerwehr mitteilt, hat sie den Verunfallten nach dem Sturz aufwendig geborgen.

Immer wieder Unfälle auf dem Dschungelpfad

Weil es auf diesem unwegsamen Pfad am steilen Mainufer in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen gekommen war, gibt es für diesen Fall einen Sonderalarmplan für die Einsatzkräfte. Dieser sieht vor, die Feuerwehren aus Escherndorf und Volkach, das Technische Hilfswerk Kitzingen sowie die Volkacher Wasserwacht umgehend zu alarmieren.

Weil zunächst unklar war, wo genau sich der Verletzte befand, hielten sich mehrere Suchtrupps der Feuerwehr bereit. Die Besatzung des Volkacher Feuerwehrboots haben den Patienten dann schnell gefunden.

Radfahrer mit Boot geborgen

Mit Hilfe des Boots transportierte die Feuerwehr einzelne Rettungskräfte und den Notarzt samt medizinischem Equipment zum Verunfallten. Währenddessen sammelten sich die Führungskräfte der beteiligten Hilfsorganisationen am Elgersheimerhof am gegenüberliegenden Mainufer. Von dort aus koordinierten sie den Einsatz. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt brachten die Rettungskräfte den Patienten mit einem Wasserwachtboot zum bereitstehenden Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus.

Dschungelpfad aus Wanderkarten gestrichen

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht im Einsatz. Den Helfern bescheren Unfälle am Dschungelpfad immer wieder sehr aufwendige und schwierige Einsätze. Dabei weisen längst Warntafeln auf die Gefährlichkeit des Weges – gerade bei Nässe – hin. Die Anliegerkommunen Volkach und Eisenheim wünschen sich mittlerweile, dass dieser Pfad nicht mehr touristisch beworben wird. Aus Wanderkarten wurde er teilweise schon herausgenommen.