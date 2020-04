Aufwändige Lichtinstallation am Würzburger Schlossberg

Eine Lichtinstallation unterhalb der Festung Marienberg in Würzburg soll am Dienstagabend (14.04.2020) ein positives Zeichen in schwierigen Corona-Zeiten setzen. Spezielle Scheinwerfer sollen den Würzburger Schlossberg für einige Stunden erhellen.

Lichtblick in dunkler Zeit

Alle, die keinen Festungsblick von zu Hause aus haben, können die Illumination über einen Livestream verfolgen, versprechen die Macher. Der Slogan #wuezusammen wird mit Hilfe von 900 akkubetriebenen LED-Scheinwerfern in die Weinberge des Weinguts Staatlicher Hofkeller unterhalb der Festung Marienberg "geschrieben".

"Ich wollte mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, etwas bewegen, ein positives Zeichen in dieser schwierigen Zeit setzen. Denn wenn wir Würzburger alle zusammenhalten, können wir auch diese Krise gemeinsam meistern! Genau wie jedes einzelne LED dieser Lichtinstallation, ist auch jeder einzelne von uns jetzt wichtig." Initiator Julius Schrenk aus Eisingen

Die Lichter werden dabei so platziert, dass sie die Worte #wuezusammen bilden. Um das Licht so streuen zu können, dass die Message von weitem auch lesbar ist, hat IKEA Würzburg 900 transparente Boxen zur Verfügung gestellt. Bis weit in die Nacht hinein soll die Installation leuchten.

"Stand By Me" auf drei Sprachen begleitet Aktion

Musikalisch begleitet wird die Aktion von drei Künstlern, die ein Cover des Ben E. King-Klassikers "Stand By Me" zum Besten geben. Die erste Strophe wird auf Deutsch von Ingo Mützel gesungen, die zweite auf Englisch von Ina Morgan und die dritte auf Spanisch von Sergio Garcia. Neben der Eisinger Firma Ape Laps sind noch Mulfinger 3D Visualisierungen und die Agentur 3 WM die Mitveranstalter.

