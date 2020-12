"Aufwändige Ermittlungen" nach Mordversuch in Seniorenheim

Sie soll versucht haben, zwei Frauen im Volkacher Pflegeheim zu töten: Deswegen befindet sich eine 48-Jährige derzeit in Haft. Die Pflegekraft hatte sich vor einer Woche selbst bei der Polizei gestellt. Die Ermittlungen rund um den Mordversuch dauern an. Der zuständige Staatsanwalt Thorsten Seebach spricht von "sehr aufwändigen Ermittlungen".

Motiv nach wie vor unbekannt

Ein Motiv der Frau ist laut Seebach bisher noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Würzburg und die Staatsanwaltschaft wollen laut Seebach in die Vergangenheit der Tatverdächtigen zurückschauen und die letzten Jahre überprüfen. "Wir haben zwar keine Anzeichen dafür, dass in der Vergangenheit etwas vorgefallen ist. Aber wir wollen verhindern, dass uns etwas durchrutscht", sagt Seebach. Dabei soll laut dem Staatsanwalt auch das Umfeld der 48-jährigen Frau überprüft werden. Außerdem soll es weitere Ermittlungen in dem ASB Seniorenheim in Volkach geben.

Vorwurf: Falsches Medikament verabreicht

Die Tatverdächtige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Der Mitarbeiterin des Volkacher Seniorenheims wird vorgeworfen, zwei 80 und 85 Jahre alten Frauen ein falsches Medikament verabreicht zu haben. Den beiden Bewohnerinnen des Seniorenheims geht es wieder gut, bestätigt erneut Michael Holzwarth vom ASB Regionalverband.