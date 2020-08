Auftritt bayerischer Polizisten auf Corona-Demo kein Einzelfall

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat bestätigt, dass auf der Demo gegen die Anti-Corona-Maßnahmen am Samstag in Berlin auch drei Polizisten aus dem Freistaat Reden gehalten haben. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk kündigte der CSU-Politiker eine sorgfältige dienstrechtliche Überprüfung an: "Wir schauen uns das sehr genau an: Wer hat da was erklärt?"

Laut Herrmann handelt es sich um zwei aktive Polizisten sowie einen Beamten in Pension. Alle drei seien "wohl schon in den letzten Wochen mit der Teilnahme an solchen Veranstaltungen aufgefallen", sagte der Minister in einem "Bild"-Talk. "Und hier laufen - jedenfalls teilweise - auch bereits Verfahren, die überprüfen, inwieweit es notwendig ist, Disziplinarverfahren durchzuführen, inwieweit hier Dienstvergehen stattgefunden haben." Herrmann stellte klar: "Ich ärgere mich über solche Kollegen."

Herrmann: Polizist erzählte "dummes Zeug"

Einer der drei Beamten habe in Berlin die Maskenpflicht kritisiert, erläuterte der CSU-Politiker. "Das ist aus meiner Sicht dummes Zeug." Aber es sei die "zulässige Meinung eines Staatsbürgers". Auch für Beamte gelte natürlich Demonstrations- und Meinungsfreiheit, sagte Herrmann in den beiden Interviews.

Allerdings dürften sie aus ihren Beamtenverhältnis heraus nicht den Eindruck erwecken, dass es sich bei ihren Ansichten um eine Polizeimeinung handelt. Es sei wichtig, dass Beamte "das Vertrauen der Menschen in unsere Polizei und in den Staat insgesamt nicht untergraben".

"Krasse Beispiele" in den vergangenen Wochen

Im BR erläuterte Herrmann, dass bereits vor der Demonstration in Berlin entsprechende Reden von Polizisten auf Kundgebungen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen für Wirbel gesorgt hätten: "Da hat es in den letzten Wochen schon manche krasse Beispiele gegeben: Wenn da jemand auftritt und quasi erklärt, 'hier spricht die Polizei', wie das in der Vergangenheit geschehen ist, dann ist das natürlich indiskutabel."

Der Minister betonte zugleich, dass die "ganz überwiegende Mehrheit unserer Polizeibeamtinnen und -beamten" die Arbeit der Bundes- und der Staatsregierung im Anti-Corona-Kampf für richtig halte. Bei der Demo in Berlin sei auch eine Hundertschaft der bayerischen Bereitschaftspolizei aus Nürnberg im Einsatz gewesen und habe die Berliner Kollegen auf deren Wunsch hin unterstützt. "Und das steht im Vordergrund für mich."

Auch bayerischer Verfassungsrichter auf Anti-Corona-Demo

Für Aufsehen in den sozialen Netzwerken sorgt derweil zudem ein Foto, dass einen ehrenamtlichen Richter des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, den Weilheimer AfD-Kreisvorsitzenden Rüdiger Imgart, ohne Mund-Nase-Schutz vor dem Reichstagsgebäude zwischen Demonstranten zeigt.