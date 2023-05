Auftragsrückgänge - Kurzarbeit in Bosch Rexroth-Gießerei geplant

Voraussichtlich ab dem 1. Juni müssen sich die 450 Beschäftigten der Gießerei von Bosch Rexroth in Lohr am Main auf Kurzarbeit einstellen. Die Werksleitung und der Betriebsrat verhandeln aktuell darüber, teilte Unternehmenssprecher Jan Saeger auf BR-Nachfrage mit. Im Werk ist über die noch nicht angemeldete, aber für sechs Monate geplante Kurzarbeit, per Aushang informiert worden. Die Gießerei arbeite für den europäischen Markt und überall habe es Rückgänge bei den Aufträgen gegeben, so der Unternehmenssprecher. Die Gießerei liefert ihre Produkte auch an alle Werke von Bosch Rexroth in Deutschland.

Produktion muss angepasst werden

Nun müsse noch geklärt werden, in welchen Bereichen und unter welchen Umständen ab Juni produziert wird. Die Arbeit in der Gießerei soll auf 75 Prozent des normalen Umfangs gedrosselt werden. Die Gießerei-Belegschaft soll am kommenden Dienstag (9. Mai) in einer Werksversammlung über die Details einer bis dahin ausgehandelten Betriebsvereinbarung informiert werden.

Folgenreiche Entscheidung

Die Gießerei ist das Herzstück von Bosch Rexroth und die einstige Wiege von Rexroth. Im Mai 2001 wurde die Bosch Rexroth AG als hundertprozentige Tochter der Robert Bosch GmbH gegründet. Sie entstand aus dem Geschäftsbereich Bosch Automationstechnik der Robert Bosch GmbH und der Mannesmann Rexroth AG und bündelt alle Produkte unter der Marke Rexroth. Damit unterstreicht Bosch Rexroth, dass es als Drive & Control Company sämtliche Technologien aus einer Hand anbietet. Mit 7.300 Beschäftigten in Lohr, Schweinfurt, Augsfeld und Volkach ist Bosch Rexroth einer der größten Arbeitgeber in Mainfranken.