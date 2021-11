Auftrag: T-Rex-Puzzle für die Dinowerkstatt im Altmühltal

Vier große Kisten, geliefert aus Amerika. Absender ist ein reicher Sammler und der Inhalt mehrere Millionen Euro wert: seltene Fossilien - versteinerte Knochen vom König der Raubsaurier, dem Tyrannosaurus Rex. Er jagte vor 66 Millionen Jahren, im heutigen Amerika.

Dinosaurier Museum übernimmt globale Aufträge

Jetzt soll im bayerischen Dinosaurier Museum Altmühltal aus den Knochenstücken wieder ein vollständiges Skelett entstehen. Museumsbetreiber Michael Völker hat großen Respekt von der Aufgabe, ist aber auch fasziniert.

"Das Spannende daran ist, dass wir in der Lage sind, ein Originalskelett anzufassen und die Faszination zu erleben. Wenn du dir vorstellst, den Knochen in der Hand zu haben – wo hat der Dinosaurier überall seinen Fuß hingesetzt, wo hat der überall sein Gebiss reingesteckt, was hat er gefressen, wie hat er gejagt?" Michael Völker, Betreiber des Dinosauriermuseums Altmühltal.

Sie haben viel Erfahrung mit dem Präparieren von Fossilien hier im Altmühltal. Die Gegend ist ein Eldorado der Paläontologie, der Wissenschaft der Urzeitwesen. Hier wurden einige der spektakulärsten Fossilienfunde weltweit gemacht. Etwa der Archäopteryx: ein Urzeittier, halb Vogel, halb Dinosaurier.

T-Rex-Knochen aus USA größter Auftrag bisher

In der Zeit, als das Museum wegen des Corona-Lockdowns geschlossen war, hat Michael Völker seine Expertise weltweit als Dienstleistung angeboten. Was anfangs eher eine Beschäftigungstherapie in Pandemiezeiten ist, entpuppt sich inzwischen als Erfolgsgeschichte. Die T-Rex-Knochen in den Kisten sind der bisher größte Auftrag.

Aber nicht nur die Präparatorenexpertise war für den Besitzer der Knochen, einem anonymen Millionär aus den USA, wichtig. "Er wollte den Teutonic Approach, also diese deutsche Zuverlässigkeit, und das hat dafür gesorgt, dass wir das das erste Mal nach Bayern holen konnten und hier jetzt im Altmühltal diese tolle Arbeit durchführen zu können", erzählt Michael Völker stolz.

Erste kleine Inventur vor wochenlanger Puzzle-Arbeit

Der erste Schritt ist eine Inventur – denn selten werden vollständige Skelette gefunden. Oft sind es nur wenige Knochen und Knochensplitter eines Exemplars. Frederik Spindler, der wissenschaftliche Leiter des Museums, geht einen Knochen nach dem anderen durch.

Bei einigen ist es leicht: Etwa eine der ein, zwei Meter langen Rippen ist unverkennbar. Bei anderen Teilen ist es schon schwieriger. Der Wissenschaftler hält einen etwa fünf Zentimeter langen schmalen Knochensplitter in den Händen und sucht nach Indizien für die Zuordnung.

"Ich sehe am Knochen genau, wo außen und innen ist. Die glatte Seite ist außen, das kann richtig spiegelglatt sein. Und dieses schwammige mit den vielen Löchern, das ist nach innen. Und wie ist der Übergang, also wie dick ist diese dichte Hülle außen herum? Das ist jetzt hier sehr dünn, ein bis zwei Millimeter, da kommt zum Beispiel ein Wirbel infrage, ja. Dieses kleine Stück kann ich schon mal mit einer Idee belegen, wo könnte es hinkommen." Frederik Spindler, Wissenschaftlicher Leiter des Dinosauriermuseums Altmühltal

Aus Kunststoff werden Nachbildungen gefertigt

Je nach Zahl der Knochen kann es Wochen oder Monate dauern, bis alle zugeordnet sind. Frederik Spindler ist am Ende der Inventur zufrieden: Gut 20 Prozent der Originalknochen sind vorhanden. In Vergleich zu anderen T-Rex-Funden ist das gar nicht einmal wenig.

Jetzt macht sich Michael Völker auf die Suche nach einem zweiten Skelett eines T-Rex, das ähnlich groß ist. Davon erwirbt er einen Abdruck, das heißt eine Nachbildung aus Kunststoff. Damit sollen die vorhandenen Teile des Originalskeletts vervollständigt werden.

Auch der kleinste Knochensplitter ist wertvoll

Alle Originalfossilienstücke sollen verwendet werden. Frederik Spindler lokalisiert jeweils die richtige Stelle im Kunststoffknochen, um auch kleinste Knochenteile zu befestigen. Dafür fräst er das passende Loch und verklebt das kleine Originalteil mit der Kopie.

Bei größeren Teilen wird es komplizierter. Für den Beckenknochen benötigt er mehrere Kilogramm Polyesterharz. Die eine Hälfte ist aus leichtem Kunststoff, die andere ist eine fast 20 Kilogramm schwere Versteinerung. Über neun Wochen ist das Team mit dieser Präzisionsarbeit beschäftigt.

Die Metallbauer bauen das Skelett für das Skelett

Metallbau Meier ist eine kleinere Schlosserei. Der Familienbetrieb befindet sich ganz in der Nähe des Museums, bei Dietfurt. Üblicherweise bauen sie hier Metalltreppen und Balkongeländer. Für die Meiers, Vater und Sohn, ist es der erste Dino in ihrer Werkstatt.

"Mal ganz was anderes… man muss etwas kreativ denken und dann funktioniert das schon. Man braucht halt immer mal wieder Einfälle und man brauch Mut dazu, so einen Auftrag überhaupt anzunehmen." Johann Meier, Metallbaumeister

Ein präzise gearbeitetes Metallgerippe bietet den Rahmen, Klammern und Eisenrohre halten die Knochen in Position. Es ist ein Geduldsspiel, und oft sind mehrere Versuche nötig, bis sie, zusammen mit Frederik Spindler, die richtige Position einzelner Knochen gefunden haben.

Nach vier Wochen: das Elf-Meter-Skelett ist fertig

Nach vielen Wochen, vielen Problemen und genauso vielen Problemlösungen ist es soweit. Das beeindruckende, elf Meter lange Skelett steht in der Werkstatt. "Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt", resümiert Michael Völker und hofft, den neuen T-Rex bald in einem öffentlichen Museum aufbauen zu können. Wo das sein wird, möchte der Besitzer noch nicht verraten.