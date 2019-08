Auftakt zum Jura-Volksfest in Neumarkt

Mit einem Standkonzert vor dem Rathaus, dem Auszug zum Festplatz sowie dem Anstich und der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler/UWP) beginnt in Neumarkt in der Oberpfalz das diesjährige Jura-Volksfest.

Festzug am Sonntag

Rund um die kleine und große Jura-Halle stehen Fahrgeschäfte und Stände für die insgesamt erwarteten rund 300.000 Besucher bereit. In den Hallen wird täglich Blas- und Partymusik live geboten. Am Sonntag zieht ein großer Festzug durch die Innenstadt und am Montag ist ab 14 Uhr Familiennachmittag mit halben Preisen an den Fahrgeschäften. Das Jura-Volksfest dauert bis 19. August. Der Bierpreis liegt bei 7,90 Euro.