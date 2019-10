Auftakt zu den Männerwochen in Nürnberg

Zum Auftakt sind Männer dazu eingeladen, sich am Donnerstag (31.10.) um 16.00 Uhr vor der Lorenzkirche zu versammeln, um anschließend an einem Rundgang um die Nürnberger Altstadt teilzunehmen. Organisiert hat die Aktion das Netzwerk Jungen und Männer Nürnberg.

"Movember": Kampagne für Männergesundheit

Hintergrund ist der "Movember", eine internationale Kampagne zur Männergesundheit. Diese ruft unter anderem Männer dazu auf, 60 Kilometer im November zu laufen, was für die 60 Männer steht, die sich pro Stunde auf der Welt das Leben nehmen. Außerdem will sie Spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung von Prostata- und Hodenkrebs sammeln. Jeder, der die Kampagne unterstützt, soll sich zudem einen Moustache, also Schnurrbart, wachsen lassen.

Programm der Männerwochen

Über die Movember-Kampagne hinaus stehen Fachvorträge oder Filme mit anschließenden Fachgesprächen auf dem Programm der Nürnberger Männerwochen. Insgesamt soll es bis Ende November um Männergesundheit, Männerleben und ihre Rolle in der Gesellschaft gehen. Denn laut Veranstalter sterben deutsche Männer im Schnitt fünf Jahre früher als Frauen, begehen 4-mal häufiger Selbstmord oder sind vermehrt Gesundheitsrisiken wie Krebs, Diabetes, Schlaganfällen oder Herzkrankheiten ausgesetzt. Die Abschlussveranstaltung bildet am 28. November der Film "Tag der ungleichen Lebenserwartung" im Nürnberger Rathaus.

Hintergrund sind internationale Männeraktionstage

Die Aktion wurde anlässlich des Weltmännertags am kommenden Sonntag und dem internationalen Männertag am 19. November organisiert. Beim Weltmännertag geht es vor allem um die Gesundheit von Männern, während beim internationalen Männertag die Rolle des Mannes im Mittelpunkt steht.