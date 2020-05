Auftakt in Nürnberg: Prozess gegen Geldautomaten-Sprenger

Sie sollen einen Geldautomaten gesprengt und dadurch rund 416.000 Euro erbeutet haben. Drei Männer müssen sich deshalb vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten.

Geldautomaten mit Gas-Sauerstoff-Gemisch gesprengt

Das Vorgehen war immer das gleiche, so die Staatsanwaltschaft: Die Männer liehen sich ein Auto und fuhren damit mitten in der Nacht bei der Bankfiliale vor. Anschließend leiteten sie ein Gemisch aus Gas und Sauerstoff in den Geldautomaten und brachten diesen so zur Explosion. Dann flüchteten die Männer mit dem Mietauto.

Verfolgungsjagd durch mehrere Bundesländer

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Fürth im Mai 2019 lieferten sich die Angeklagten eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Flucht endete auf der A61 am Kreuz Nahetal (Rheinland-Pfalz), als die Männer frontal in einen Streifenwagen krachten, der ihnen den Weg versperrte. Anschließend wurde das Fluchtauto von einem zweiten Polizeiauto gerammt und die mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger konnten festgenommen werden. Das Urteil soll am 3. Juli verkündet werden.