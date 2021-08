Auftakt in Hof: Zoll startet Werbetour für Nachwuchskräfte

Ob im Kampf gegen Zigarettenschmuggler oder gegen Schwarzarbeit: Der Zoll sucht Nachwuchskräfte in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern. Heute startet das Hauptzollamt Regensburg erstmals eine Infotour, um junge Leute gezielt auf eine Ausbildung oder ein duales Studium aufmerksam zu machen.

Zollamt Regensburg sucht Ausbildungsnachwuchs

Zum Auftakt steht das Infomobil heute von 10.00 bis 12.00 Uhr bei der Zolldienststelle in Hof und am Nachmittag von 13.00 bis 15.00 Uhr in Selb. Weitere Stationen sind bis Ende nächster Woche unter anderem Amberg, Regensburg und Weiden, so Michael Lochner, Sprecher des Hauptzollamts Regensburg auf BR-Anfrage.

44 neue Arbeitskräfte starteten ins Ausbildungsjahr

Am 15. September 2021 ist Bewerbungsschluss für das neue Ausbildungsjahr ab Sommer 2022. Aktuell haben am 1. August 44 neue Kolleginnen und Kollegen ihre Ausbildung beim Hauptzollamt Regensburg begonnen.

Der Bereich des Hauptzollamts Regensburg mit insgesamt 850 Mitarbeitenden umfasst das Gebiet von Naila im Landkreis Hof im Norden bis Mainburg (Lkr. Kelheim) im Süden und Westen sowie von Neumarkt in der Oberpfalz bis Waidhaus im Osten.