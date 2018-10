Auftakt für den 16. Kissinger KlavierOlymp

In diesem Jahr kommen drei Teilnehmer aus Deutschland, die anderen drei aus Spanien, England und Polen. Alle Teilnehmer sind bereits Preisträger nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe. Jeder der "Klavierolympioniken" bestreitet beim Kissinger KlavierOlymp ein Solokonzert. Beim Finale am Sonntagabend haben dann noch einmal alle die Gelegenheit, sich vor einer Fachjury und dem Publikum zu präsentieren. Auch die Zuschauer dürfen am Sonntag ihren Favoriten wählen – allerdings nur die, die alle sieben Konzerte besucht haben. Dem ersten Preisträger winkt dort ein Auftritt mit großem Orchester. Alle Teilnehmer werden traditionell zum nächsten Kissinger Sommer eingeladen. Der Wettbewerb wird ausschließlich von privaten Sponsoren finanziert.

Heimspiel für Samira Spiegel

Mit Samira Spiegel ist erstmals auch eine junge Frau aus Unterfranken dabei. Die 24-Jährige, die auch virtuos Geige spielt, besuchte in Bad Kissingen das Gymnasium und ist bereits mehrfach in der Kurstadt aufgetreten. Sie hat hier quasi ein Heimspiel. Im Jack-Steinberger-Gymnasium, wo sie vor ein paar Jahren das Abitur mit der Traumnote 1,1 ablegte, wird sie am Freitag um 11.30 Uhr Schülern vorspielen und Fragen beantworten.

Sieben Konzerte

Die Klassik-Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr mit dem Solokonzert von Marie Sophie Hauzel aus dem oberbayerischen Grassau. Es folgen am Freitagabend um 19.30 Uhr der Engländer Martin James Bartlett, am Samstag um 11 Uhr Samira Spiegel, um 15.30 Uhr Aris Alexander Blettenberg aus Mülheim an der Ruhr und um 19.30 Uhr der Spanier Juan Pérez Floristán. Am Sonntag hat dann um 11 Uhr noch der Pole Łukasz Krupiński seinen Auftritt, ehe um 18 Uhr das Abschlusskonzert mit allen Teilnehmern und der anschließenden Siegerehrung beginnt.

Etliche Preisträger des Kissinger KlavierOlymps zählen heute zu den großen Klassikstars, darunter etwa Igor Levit, Martin Helmchen oder Herbert Schuch.