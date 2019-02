Bahnstrecke Augsburg-Ulm: Zwei Varianten konkurrieren

"Magistrale für Europa" - so wird die Schienenverbindung zwischen Paris und Budapest genannt. Ein Abschnitt darauf ist die Strecke Ulm-Augsburg; ein Flaschenhals, in dem die schnellen Züge ihr Tempo deutlich drosseln müssen. Dieser Engpass soll aufgelöst werden. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde das Projekt in die Kategorie "vordringlicher Bedarf" genommen.

Zwei Varianten konkurrieren

In der Region gibt es allerdings schon seit Jahren Streit um das Projekt: Manche sprechen sich für einen Ausbau der bestehenden Strecke aus, andere könnten sich auch einen Neubau entlang der A8 vorstellen. Von diesem Szenario halten zum Beispiel die Verantwortlichen in Günzburg nichts. Ihre Befürchtung: Die Stadt könnte dadurch vom Fernverkehr abgekoppelt werden. Auch die schwäbische CSU und Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart bekräftigen ihr Nein zum Neubau entlang der Autobahn.

Ziel: Fahrzeit 30 Minuten

Für Augsburger Abgeordnete der Grünen lautet das Ziel: eine Fahrzeit von 30 Minuten für die rund 85 Kilometer lange Strecke. Ein reiner Ausbau der Bestandsstrecke würde dafür laut der Abgeordneten aber wohl nicht reichen.

Auch die IHK Schwaben glaubt, dass die Strecke durch eine Beschleunigung attraktiver würde. Peter Stöferle ist dort für Mobilität und Stadtentwicklung zuständig: "Augsburg liegt nun mal auf der transeuropäischen Magistrale, die von Paris über München nach Wien führt, und es wäre schade, diesen starken Punkt, der für eine Verbindung über Augsburg spricht, einfach so preiszugeben und zwischen Ulm und Augsburg das letzte Stück zu lassen, auf dem Abschnitt zwischen Paris und München, der nicht ausgebaut ist."

Die IHK Schwaben wünscht sich deshalb, dass die Beteiligten ergebnisoffen an das Verfahren herangehen. Für die rund 85 Kilometer lange Strecke wird von Kosten von mehr als 1,9 Milliarden Euro ausgegangen.