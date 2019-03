Auftakt der 52. Landtechnikmesse in Holzhausen

Heute beginnt in Holzhausen die 52. Landtechnikmesse. Bis 31. März dreht sich in dem kleinen Dorf bei Schweinfurt alles um Landmaschinen und Landtechnik. Zum Auftakt um 10 Uhr soll die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sprechen. Schon in den vergangenen Jahren kamen immer wieder Spitzenpolitiker zur Messe – etwa Markus Söder oder Ilse Aigner.

Vielseitige Angebote

Bei der großen Verkaufsmesse wird alles für die Landwirtschaft, vom Traktor bis zum Pflug, angeboten. Weiterhin gibt es am 31. März um 11 Uhr eine Vorführung von Sportholzfällern. Auch für musikalische Unterhaltung und anderes Rahmenprogramm, wie Kinderbetreuung, ist gesorgt. Der Showteil um 14 Uhr wird von Roberto Blanco eröffnet.

Tausende Besucher aus ganz Nordbayern

Die Organisatoren erwarten zu der dreitägigen Landtechnikmesse in Holzhausen wieder mehr als 20.000 Besucher. Um den Besucheransturm in dem kleinen Dorf mit rund 400 Einwohnern bewältigen zu können, wurden großzügige Parkflächen und Umleitungsregelungen geschaffen.