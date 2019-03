Aufsichtsrat bei Zweitligist Greuther Fürth erweitert

Das hat die Spielvereinigung Greuther Fürth heute bekannt gegeben. "Mit Ingrid Hofmann gewinnen wir für unseren Aufsichtsrat eine fränkische Unternehmerin, die bundesweit hohes Ansehen genießt. Sie hat eine hohe emotionale Bindung zum Kleeblatt und bringt eine enorme wirtschaftliche Expertise für unseren Verein mit", sagte heute SpVgg-Präsident Fred Höfler.

Begeisterter Fußball-Fan

Ingrid Hofmann sieht sich selbst schon immer als begeisterter Fußballfan. Sie kenne die Tabelle der 1. und 2. Bundesliga in- und auswendig. "Ich werde natürlich sehr gerne dazu beitragen, dass die Weiterentwicklung der Spielvereinigung verantwortungsbewusst fortgesetzt wird", sagte Ingrid Hofmann. Ingrid Hofmann ist die erste Frau im neunköpfigen Aufsichtsrat der Greuther Fürther. Damit solle auch dem Anteil der weiblichen Fußballfans beim TV-Publikum und in den Stadien Rechnung getragen werden, so Hofmann.