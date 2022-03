Aufschwung mit Risiken: Arbeitslosigkeit in Bayern sinkt im März

Es sind erst einmal gute Nachrichten vom bayerischen Arbeitsmarkt, die von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit kommen: Im März ist die Zahl der Arbeitslosen in Bayern um gut 16.000 auf 230.240 gesunken. Die Arbeitslosenquote ging dementsprechend von 3,3 Prozent im Februar auf 3,0 Prozent zurück. Damit hat Bayern das Vorkrisenniveau sogar unterschritten. Im März 2020, dem letzten Monat, bevor sich erstmals die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt zeigten, lag die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent.

Frühjahrsaufschwung und steigende Arbeitskräftenachfrage

Der Frühjahrsaufschwung zeigt sich vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz: Hier hat es nach Angaben der Arbeitsagenturen einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit in männerdominierten Berufen gegeben, etwa im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. Aber auch in anderen Branchen werden vor allem Fachkräfte gesucht, vor allem in der Zeitarbeit aber auch in der Industrie und im Handel. “Die Arbeitskräftenachfrage ist ungebrochen“, sagt Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit. Die bayerischen Arbeitsagenturen verzeichnen derzeit rund 150.000 offene Arbeitsstellen.

Nach der Pandemie drohen neue Risiken

Zu Beginn des Jahres sah es nach einer Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie aus. Doch der Ukraine-Krieg überschattet nun den Aufwärtstrend: Noch lassen sich die Auswirkungen in den Zahlen und Statistiken des bayerischen Arbeitsmarktes nicht ablesen. “Wir spüren die Nervosität“, berichtet der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen. Die Unternehmen hätten zwar volle Auftragsbücher. “Was sie bremst, sind Materialengpässe, sind die astronomischen Energiepreise und natürlich der Mangel an Fachkräften“, so Holtzwart. Die weitere Entwicklung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine sei schwer abzusehen, weil unklar ist, zu welchen Konsequenzen eine mögliche Eskalation noch führen könnte.

Geflüchtete aus der Ukraine schnell in Arbeitsmarkt integrieren

Mehr als 50 000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben des Innenministeriums zurzeit in Bayern registriert. Geschätzt wird aber, dass es etwa 40.000 mehr sein könnten. Noch schwieriger ist abzuschätzen, wie viele von ihnen derzeit auf Arbeitssuche sind. Dafür müssen sie sich erst bei den kommunalen Behörden melden, um damit auch eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Ziel sei es, die Geflüchteten mit seriösen Angeboten zu versorgen, damit deren Notlage nicht ausgenützt wird. Als Hürden sieht Holtzwart mangelnde Deutsch-Kenntnisse und die Anerkennung des Berufsabschlusses. Nicht jeder könne dies nach einer Flucht mit Dokumenten nachweisen. In manchen Berufen sei die Anerkennung Sache der Bundesländer.

“Da kann man nur hoffen, dass großzügig verfahren wird und dass man den Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben kann, etwa bei reglementierten Berufen, zum Beispiel bei Lehrkräften." Ralf Holtzwart, Leiter der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit

Für Holtzwart steht fest: "Wenn wir Klassen einrichten für junge Ukrainer, dann wäre es gut, wenn wir Lehrkräfte mitgeben könnten, die der ukrainischen und russischen Sprache mächtig sind, damit die Kinder besser integriert werden könnten."

Regionale Unterschiede

Fraglich ist noch, in welchen Städten und Landkreisen die Geflüchteten wohnen und letztendlich dann auch arbeiten werden. Denn der bayerische Arbeitsmarkt zeigt nach wie vor regionale Unterschiede. Unter den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten verzeichnet im März der Landkreis Eichstätt mit 1,6 Prozent die niedrigste Quote, gefolgt vom Landkreis Main-Spessart mit 1,7 Prozent.

Die bayernweit höchste Quote hat die Stadt Schweinfurt mit 5,7 Prozent. Es folgen die Städte Hof mit 5,5 und Nürnberg mit 5,4 Prozent. Anders als die meisten Landkreise und Städte hinken die drei größten Städte Bayerns beim Aufschwung hinterher: Sowohl München als auch Nürnberg und Augsburg haben das Vorkrisenniveau von 2020 noch nicht erreicht.