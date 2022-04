Aufschiebbare OPs in Mittelfranken nicht überall wieder zulässig

Nicht in allen mittelfränkischen Krankenhäusern dürfen ab sofort auch wieder aufschiebbare Operationen durchgeführt werden. Das hat ein Sprecher der Regierung von Mittelfranken dem BR bestätigt. Für die Betroffenen, die auf eine OP warten, ist entscheidend, in welcher Stadt oder Gemeinde sie leben und zu welchem Rettungsdienstbereich das Krankenhaus zählt, in dem sie sich operieren lassen wollen.

Rettungsdienstbereich Nürnberg: aufschiebbare OPs wieder möglich

Ob aufschiebbare Operationen wieder durchgeführt werden dürfen, hängt von einer Anordnung ab, die das Gesundheitssystem während der Corona-Pandemie entlasten sollte. In den Rettungsdienstbereichen, in denen diese Anordnung nicht noch einmal verlängert wurde, dürfen solche Operationen nun auch wieder durchgeführt werden. Dies gilt für Kliniken im Rettungsdienstbereich Nürnberg, der die Städte Nürnberg, Erlangen und Fürth sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen Höchstadt umfasst.

Patienten in Ansbach und Mittelfranken-Süd müssen warten

In den zwei weiteren mittelfränkischen Rettungsdienstbereichen Ansbach und Mittelfranken-Süd gelten dagegen noch entsprechende Anordnungen laut Regierungssprecher Martin Hartnagel noch bis zum 30. April 2022. Der Rettungsdienstbereich Ansbach umfasst die Landkreise Ansbach und Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim. Der Bereich Mittelfranken-Süd die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen, Roth und Schwabach.

Eine Verlängerung der Anordnung über den 30. April hinaus in diesen Bereichen ist nicht sehr wahrscheinlich, so Sprecher Martin Hartnagel. Somit dürften dann ab Mai Kliniken in ganz Mittelfranken wieder Operationen durchführen, die nicht dringend medizinisch notwendig sind – insofern sie die Kapazitäten dafür haben.