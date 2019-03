Aufruf zum Streik in Augsburg am Weltfrauentag

„Wenn wir streiken, steht die Welt still!“: Unter diesem Motto ruft das Frauenstreik-Komitee Augsburg am 8. März alle Frauen dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Der Internationalen Weltfrauentag geht zurück auf eine Idee amerikanischer Sozialisten, die vor über 100 Jahren für das Frauenwahlrecht kämpften. Das ist heute zwar erreicht, die vollständige Gleichberechtigung allerdings nicht.

Neun Stunden mehr Hausarbeit als Männer

Deshalb soll gestreikt werden, und zwar auch daheim, also in der Hausarbeit, denn das ist ein wesentliches Anliegen des Protests: Denn Frauen arbeiten komplett ohne Bezahlung im Haushalt und in der Kinderversorgung – und das pro Woche fast neun Stunden mehr als Männer.

Demo – ganz in lila

Geplant sind in Augsburg eine Kundgebung samt Musik und Redebeiträgen am Moritzplatz ab 14 Uhr mit anschließendem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Unter dem Motto „Wenn wir streiken, steht die Welt still!“ möchte das offene Netzwerk möglichst viele Frauen zusammentrommeln – in lila Kleidung und ausgestattet mit Töpfen und Kochlöffeln.

Frauen verdienen 22 Prozent weniger Geld als Männer

Damit wollen die Frauen auch akustisch auf ihr Anliegen aufmerksam machen: Noch immer verdienen Frauen in Deutschland rund 22 Prozent weniger als Männer und Frauen mit Migrationshintergrund nochmal ein Fünftel weniger als andere Frauen. Auch im Alter haben Frauen das Nachsehen: Sie bekommen im Schnitt eine Rente von nur 634 Euro, während Männer durchschnittlich auf 1154 Euro kommen.

Auf den Spuren von Frauen, die nicht anerkannt wurden

In Kaufbeuren lädt das Frauen-Forum zusammen mit der Gleichstellungsstelle zu einem internationalen Frauenfrühstück. Auf Frauenpower setzen auch die Landtagsgrünen im Allgäu: Sie begeben sich ab 14 Uhr in Kempten auf die Spur wichtiger Kemptener Frauen, denen breite Anerkennung in einer von Männern dominierten Welt verwehrt wurde. Treffpunkt ist am Haupteingang der St. Lorenz-Basilika.