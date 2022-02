Aufruf: Rollstuhl-Assistenzkräfte in Happurg dringend gesucht

Marco Loos ist ein cooler Typ. Sneaker im Camouflage-Look, schwarze Baseball-Mütze, Kapuzenpulli und immer ein Lächeln auf den Lippen, obwohl sein Alltag wesentlich komplizierter ist als der von den meisten Menschen. Der 40jährige aus Happurg im Landkreis Nürnberger Land ist seit 2013 auf den Rollstuhl angewiesen. Es war mehr oder weniger eben Pech oder einfach Schicksal, sagt Marco Loos. 2013 rannte der Mittelfranke im Urlaub in Spanien ins Meer, köpfte ins Wasser, kam unglücklich auf einer Sandbank auf. Mehrfacher Halswirbelbruch. Es folgte eine Odyssee aus Krankenhausaufenthalten und Reha. Mittlerweile ist sowohl das berufliche als auch private Leben gut organisiert. Von acht bis 23 Uhr hat Marco Loos eine Pflegekraft an seiner Seite, im Zwei-Schichtmodell. Er braucht "eine Rundumversorgung durch den hohen Querschnitt, vom Zähneputzen bis zum Toilettengang", erzählt Loos.

Suche nach Unterstützung gestaltet sich schwierig

Sein Assistenz-Team stellt sich Marco Loos selbst zusammen. Das sei ein wichtiger Teil für ein selbstbestimmtes Leben. Marco Loos ist in diesem Fall der Arbeitgeber, beschäftigt die Pflegekräfte bei sich, erstellt Dienstpläne und rechnet abschließend mit dem Bezirk Mittelfranken ab. Derzeit sucht er eine weitere Rollstuhl-Assistenz, egal ob Mann, Frau oder Divers. Marco Loos hat keine Berührungsängste. Diese Suche gestalte sich aber als zunehmend schwierig. "Vor sechs, sieben Jahren war es leichter Personal zu finden. Den Fachkräftemangel spüre auch ich", meint Loos. Viele Pflegekräfte fänden es wohl attraktiver, in einer größeren Einrichtung zu arbeiten, glaubt er, denn dort werde sogar oft mit Prämien gelockt.

Loos startet Aufruf über Facebook

Marco Loos ist ein pragmatischer Mensch. Da er beruflich wie privat ohnehin viel Zeit im Internet verbringt, sucht er auch per Facebook-Aufruf nach geeignetem Personal. Flexibel, mobil und am besten ein wenig extrovertiert solle die künftige Pflegefachkraft an seiner Seite sein. Eigentlich bin ich ganz umgänglich, scherzt der Mittelfranke mit Schuhgröße 49. Die Chemie müsse halt stimmen, dann klappe das schon.

Pflegerin: "Wir sind seine Hände"

Franziska Glöckner ist Krankenpflegerin und schon seit fünf Jahren helfend an Marco Loos´ Seite. 30 Stunden pro Woche arbeitet sie bei ihm zu Hause im mittelfränkischen Happurg. Die beiden sind ein eingespieltes Team, von der Morgenhygiene bis zum schnellen Einsatz des Lifters, dem Hebekran, der Marco vom Bett in den Rollstuhl befördert und umgekehrt. "Wir sind quasi seine Hände", sagt Franziska Glöckner. Loos sei ein sehr lieber, lustiger Mensch mit viel Geduld. Sie mache den Job gerne und könne ihn nur weiterempfehlen.

Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter sucht ebenfalls

Marco Loos ist kein Einzelfall. Den Fachkräftemangel spürt auch das Erlanger "Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V." (ZSL) deutlich. Das ZSL vermittelt Assistenzkräfte für Rollstuhlfahrende, sowohl Fachkräfte als auch Quereinsteiger. Stundenlohn zwischen 13 und 18 Euro. Die Suche nach passenden Bewerbern ist schwieriger geworden, sagt Jürgen Ganzmann vom ZSL. Die Situation habe sich durch Corona natürlich noch verschärft, aber auch vor der Pandemie sei es schon schwierig gewesen. Das ZSL arbeite beständig an Arbeitszeitmodellen, die es auch zum Beispiel Alleinerziehenden mögliche mache, als Rollstuhl-Assistenzkräfte zu arbeiten.

Marco Loos hat auf seinen Aufruf durchaus schon Resonanz bekommen, die passende Fachkraft ist noch nicht dabei gewesen. Er sei aber ganz optimistisch, dass sich zeitnah jemand finde. Er freue sich jedenfalls auf jede Bewerbung.