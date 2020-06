Aufruf erfolgreich: Lebensretterin von der Herreninsel gefunden

Erfolgreiche Suche

Und tatsächlich meldet sich die junge Frau: Julia van den Berg aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden nehmen telefonisch Kontakt auf und erzählen im gemeinsamen Interview bei Bayern 1 ihre Geschichte. Julia hatte gerade erst ihr Medizinstudium abgeschlossen und machte Urlaub auf der Herreninsel, bevor es mit dem ersten Job losgehen sollte.

"Sie hat das toll gemacht"

Joachim Friesdorf hatte also großes Glück, in seiner Lage jemanden vom Fach gehabt zu haben. Für ihn wäre es in so einer Situation nicht so einfach, die Hürde zu überwinden und wie er sagt, "Hand anzulegen, wenn Hand anzulegen ist". Sie habe das toll gemacht, lobt er Julia im Bayern 1-Interview.

"Mir war das nicht bewusst"

Auf die Frage, warum sie keine Kontaktdaten hinterlassen habe, antwortet Julia, dass die Situation sehr chaotisch gewesen sei und sie die Rettungskräfte ihre Arbeit habe machen lassen wollen. Außerdem sei ihr in der Situation nicht bewusst gewesen, dass ihr Joachim und seine Familie noch Danke sagen wollten. Umso mehr habe sie sich gefreut, als sie gehört hatte, dass es Joachim gut geht. Und auch als sie der Facebook-Aufruf erreichte, zauberte das ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie sei "perplex gewesen", wie viele Leute daran Anteil genommen haben.

Persönliches Treffen geplant

Nachdem die beiden bereits telefoniert haben, wollen sie sich nun auch noch persönlich treffen. Joachim habe das vorgeschlagen, und sie finde das eine sehr schöne Idee, erzählt Julia. Joachim freut sich schon jetzt auf das Treffen und nutzte die Gelegenheit bei Bayern 1, seiner Lebensretterin noch mal Dank zu sagen - und ihr einen guten Start ins Berufsleben zu wünschen.