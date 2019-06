Aufregung um "Oben-ohne-Baden": Baureferat räumt Probleme ein

Haben private Sicherheitsleute im Auftrag der Stadt München an der Isar Frauen zurechtgewiesen, weil die sich oben ohne sonnten? Das zuständige Baureferat hat auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks Stellung genommen. Demnach sind die Sicherheitsleute in den Sommermonaten für die Stadt an der Isar unterwegs. Allerdings mit dem Auftrag, "an das rücksichtsvolle Verhalten der Besucherinnen und Besucher zu appellieren".

Das heißt zum Beispiel, dass sie die Grillregeln einhalten und ihren Müll nicht einfach liegen lassen sollen. Badebekleidung zu kontrollieren gehört ausdrücklich nicht zum Auftrag.

"Sich um die Badebekleidungsverordnung zu kümmern, gehört nicht zu den vertragsgemäßen Aufgaben." Baureferat München

Das fällt allein in die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden und der Polizei.

Klare Anweisung für Sicherheitsdienst

Nach eigenen Angaben hat das Baureferat den Sicherheitsdienst nochmals auf die geltenden Regelungen und den expliziten Auftrag hingewiesen. Inbesondere wurde der Wachdienst angewiesen, das textilfreie Baden an der Isar - auch außerhalb der FKK-Zonen - nicht von sich aus zu verfolgen.

Wo "textilfreies Baden" erlaubt ist

Generell gilt: Wer öffentlich badet, muss im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München Badekleidung tragen. Genauer definiert ist der Begriff "Badekleidung" nicht. Nacktbaden ist auf der Isarinsel nur am Flaucher erlaubt.

Auf Nachfrage erklärt das zuständige Kreisverwaltungsreferat, Oben-ohne-Baden bzw. -Sonnen für Frauen sei geduldet, solange "keine Anstößigkeiten dazukommen, etwa bewusstes Provozieren oder wenn sich im Bereich Kinder- und Jugendgruppen aufhalten."

Badehose reicht: CSU will Badekleidungssatzung ändern

Für die Stadtratssitzung am Mittwoch hat Manuel Pretzl, Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzender, zwei Dringlichkeitsanträge gestellt. Er fordert die lückenlose Aufklärung der Vorfälle. Außerdem soll die Badekleidungssatzung dahingehend geändert werden, dass "oben ohne" künftig ganz klar erlaubt ist - für Männer und für Frauen.

Pretzls Worten zufolge passt es nicht zu München, dass Sicherheitsleute Nacktbadende einschüchtern. Das Verhalten des Sicherheitsdienstes müsse jetzt zügig und transparent aufgeklärt werden und dürfe sich nicht wiederholen.