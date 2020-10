vor 44 Minuten

Aufregung nach Coronatests an Schulkindern in Forchheim

An der Ritter-von-Traitteur-Schule in Forchheim hat das Gesundheitsamt im September zwei Schüler ohne vorherige Zustimmung der Eltern auf Corona getestet. In sozialen Netzwerken wurde das Thema heiß diskutiert. Das Landratsamt erhielt eine Drohmail.