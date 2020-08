Aufregung in Oberfranken: Wollen Neonazis eine Immobilie kaufen?

Im oberfränkischen Hohenberg a.d. Eger (Lkr. Wunsiedel) wollen Neonazis aus der Partei "Der dritte Weg" ein Gasthaus kaufen. Das zumindest berichtet das Medienportal Onetz am Mittwoch. Demnach handelt es sich um einen leerstehenden Gasthof mit 400 Quadratmetern Wohnfläche und 16 Zimmern.

Immobilienverkäufer zeigt sich überrascht

Wie das Portal weiter berichtet, wollen sich die Parteifunktionäre nicht zu den Kaufabsichten äußern. Der Immobilienverkäufer sagte dem BR, er gebe keinerlei Auskünfte über Interessenten, habe aber ein Interesse daran, dass die Nachfolger gastronomischer Erfahrungen haben und den Gasthof weiterführen wollen. Laut eigenen Angaben wisse er nichts von Neonazi-Interessenten für den Gasthof. Für eine Stellungnahme gegenüber dem BR war die Stadt am Mittwochabend nicht erreichbar.

Alarmbereitschaft in Oberfranken

Dennoch sorgt die Meldung im Fichtelgebirge für Anspannung. Stefan Denzler von der Projektstelle gegen Rechtsextremismus am Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad sagte im Gespräch mit dem BR:

"Dieses Haus liegt strategisch sehr günstig in der Nähe vom sächsischen Plauen, wo die Neonazis mittlerweile eine feste Größe sind. Die rechtsextreme Szene besitzt im Landkreis Hof bereits zwei Immobilien. Wenn sich das Gerücht bewahrheitet, muss man sowohl auf Verwaltungsebene als auch zivilgesellschaftlich etwas dagegen tun." Stefan Denzler, Evangelischen Bildungs- u. Tagungszentrum Bad Alexandersbad

Ehemaliger Neonazi-Treff in Oberfranken beschlagnahmt

Neben den zwei aktiven Immobilien bauten die Rechtsextremen aus den Reihen der Partei "Der dritte Weg" vor rund zehn Jahren in Oberprex (Lkr. Hof) einen ehemaligen Gasthof zum Dreh- und Angelpunkt der Szene aus. Den Gasthof erklärten sie kurzerhand zum "Nationalen Zentrum Hochfranken". Die Immobilie in Oberprex wurde im Zuge eines Verbotsverfahren gegen eine Neonazi-Kameradschaft jedoch vom Freistaat Bayern beschlagnahmt, wogegen die Besitzerin klagte. Der juristische Streit um die Beschlagnahmung wird demnächst vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt.

Bayerische Neonazis betreiben "Aufbau Ost"

Tatsächlich haben sich die Funktionäre aus der Partei neben Oberfranken unter anderem auch auf den strategischen Szeneaufbau im Osten konzentriert. In der sächsischen Stadt Plauen, nur zehn Kilometer hinter der bayerischen Grenze, eröffneten die Aktivisten der Partei 2017 ein eigenes Bürgerbüro. Mit Gitarrenunterricht, einer "Kleiderkammer für Deutsche" und Kampfsportunterricht versuchen die Rechtsextremen Anknüpfungspunkte in der Stadtgesellschaft zu erschließen. Auch ehemals führende bayerische Neonazis sind daher mittlerweile ins südliche Sachsen gezogen.

Schießtrainings an der deutsch-tschechischen Grenze

Die Region um Wunsiedel ist auch für bayerische Szeneangehörige immer wieder ein Anlaufpunkt. Im September 2017 griff die GSG9 - eine Spezialeinheit der Bundespolizei - zwölf deutsche Neonazis der mittlerweile verbotenen Gruppierung "Combat 18" an der deutsch-tschechischen Grenze bei Schirnding auf. In Tschechien trainierte die Gruppe auf einem in der Szene beliebten Schießstand. Bei der anschließenden Kontrolle in Schirnding wurde illegale Munition gefunden. Laut BR-Recherchen schießen auch fränkische Neonazis des Öfteren am Schießstand im tschechischen Cheb (dt. Eger).