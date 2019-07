Aufregung in Günzburg wegen Aushilfslehrern ohne Ausbildung

Es geht um Engpässe an einer staatlichen Realschule In Günzburg. Eine Lehrerin ist zum Schuljahresbeginn krank geworden, dann folgten weitere Krankheitsfälle. Am Ende, nachdem die Stellen sogar offiziell ausgeschrieben waren, fand sich eine Notlösung: Zwei junge Studenten wurden als Aushilfslehrer eingestellt. Einen entsprechenden Zeitungsbericht hat das Kultusministerium in München inzwischen bestätigt.

Lehrermangel trotz langer Warteliste

Die Schulleiterin will kein Interview geben. Jürgen Böhm, Vorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbands, zeigt Verständnis. Allerdings nur teilweise: "Es können schwierige Situationen entstehen. Man darf sie nur nicht so lösen wie in Günzburg."

Es gibt in Bayern eine Warteliste mit gut 1.200 angehenden Realschullehrern, die noch keinen Job bekommen haben. Wenn jemand kurzfristig ausfällt, hilft so eine Liste aber oft nicht weiter. Denn dann muss schnell Ersatz gefunden werden.

Kultusministerium beendet Aushilfseinsatz in Günzburg

Kultusminister Michael Piazolo betont, Realschulleiter seien grundsätzlich darauf bedacht, dass kein Unterricht ausfällt. "Deswegen ist es wichtig, dass man auch befristete Verträge macht, um solche Notfälle zu überstehen." Da gebe es verschiedene Möglichkeiten: etwa ausgebildete Lehrer, die einspringen oder Lehrer, die ihre Stundenzahl erhöhen. Auch Referendare kämen infrage, "aber nicht Studenten im ersten Semester."

Das ist der Knackpunkt: Auch solche Studenten könnten unterrichten, aber unter Anleitung eines Fachlehrers - nicht als Aushilfe für einen Fachlehrer, der fehlt. "Nein, das ist natürlich so nicht vorgesehen", sagt Piazolo, "und deshalb haben wir das gestoppt."

Lehrerverband sieht hausgemachtes Problem

In der Theorie warten mehr als tausend fertig studierte Lehrer darauf, einen Job an einer Realschule zu bekommen. Trotzdem macht der Realschullehrerverband mittlerweile Werbung , damit mehr junge Leute den Beruf ergreifen - aus Gründen, wie Jürgen Böhm deutlich macht: "Das ist eine skurrile Situation, dass wir einerseits eine Warteliste haben und andererseits Werbung machen." Bayern habe über Jahre hinweg Lehrer in andere Bundesländer oder andere Berufsfelder ziehen lassen. Lehrkräfte, die jetzt im Freistaat fehlen.