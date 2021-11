vor etwa 1 Stunde

Aufregung in Ansbach: 17-Jähriger zieht Waffe und rennt in Laden

Nach einem Streit auf offener Straße hat ein 17-Jähriger in Ansbach eine Waffe gezogen. Er bedrohte einen 60-Jährigen und flüchtete in ein Einkaufszentrum. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Erst dann gab es Entwarnung, was die Waffe betraf.