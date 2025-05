Aufregung an Schule: 14-Jähriger bringt Rehkitz mit

Ein 14-Jähriger hat in Niederbayern ein verlassenes Rehkitz gefunden und kurzerhand mit in die Schule genommen. Wie genau der Jugendliche das Tier von einer Haltestelle in Fürstenstein ins mehr als 20 Kilometer entfernte Passau brachte, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Aber die Vermutung liege nahe, dass er das Rehkitz einfach im Bus mitnahm.

In der Schule seien Lehrkräfte auf die ungewöhnliche Begleitung aufmerksam geworden und hätten die Polizei verständigt. Die wiederum meldete sich nach eigenen Angaben beim Bund Naturschutz. Ein Sachverständiger aus dessen Reihen sei daraufhin zur Schule gekommen und habe das Tier abgeholt. Der zuständige Jagdpächter habe die Mutter des Rehkitzes nicht finden können.

Rehkitz mitgenommen: Fall von Jagdwilderei?

Die Polizei prüfte unterdessen, inwieweit der Vorfall vom 15. Mai für den Jugendlichen strafrechtliche Folgen haben könnte. Zwar sei das Tierwohl "zu keiner Zeit gefährdet" gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Geprüft werde aber, ob die Mitnahme zum Beispiel unter Jagdwilderei falle.

Jagdverbände warnen ausdrücklich davor, gefundene Rehkitze anzufassen. Oft kämen die Muttertiere nur zum Säugen und beobachteten den Nachwuchs sonst aus sicherer Entfernung. Berühre man das Rehkitz, könne die Mutter es wegen des menschlichen Geruchs verstoßen. Stattdessen sollten die Finder Jäger oder Förster kontaktieren. Sollte das Tier tatsächlich verwaist sein, sei ein reizarmer Transport an einen ruhigen Ort wichtig - bevor das Tier an eine geeignete Aufzuchtstation gegeben werden kann.

