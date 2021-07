Aufräumen im Hochwassergebiet: Fränkische Helfer auf dem Weg

Ein Technischer Zug der THW-Ortsgruppe Nürnberg ist heute am frühen Morgen ins Hochwassergebiet im Rheinland-Pfälzischen Ahrweiler aufgebrochen. Die etwa 20- bis 25-köpfige Gruppe soll von weiteren Helfern aus Dinkelsbühl und Ansbach unterstützt werden, sagte THW-Sprecher Stefan Mühlmann dem BR.

THW kommt mit Radlader zum Schutt Räumen

Am Mittag sollen die fränkischen Helfer in Ahrweiler eintreffen. Sie rücken mit schwerem Räumungsgerät, unter anderem einem Radlader, an. Hauptaufgabe der Einsatzkräfte wird sein, das Gebiet von Trümmern und Schutt zu befreien. Etwa 200 Helfer des THW aus Nordbayern waren bereits in den vergangenen Wochen zur Hilfe angereist.

Helfer vom BRK zur Betreuung angereist

Gleichzeitig haben sich heute morgen weitere Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) aus Erlangen auf den Weg gemacht, um im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz auszuhelfen. Mit dabei sind mehrere Gruppen aus den beteiligten Kreisverbänden in Mittel- und Oberfranken, teilt das BRK mit.

Von Erlangen aus sind Gruppen aus der Bereitschaft Erlangen und Heroldsberg mit dem Ziel Ahrweiler gestartet. Unter anderem sollen die fränkischen Helfer zusammen mit anderen Einsatzkräften dort 5.000 Menschen betreuen und verpflegen.