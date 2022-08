Aufräumarbeiten nach Unwetter im Landkreis Fürth

Hilfe über soziale Netzwerke

In Zirndorf-Banderbach habe es sogar einen Erdrutsch gegeben, berichtet der Kreisbrandmeister. Größere Schäden gab es deswegen aber nicht. Vielerorts helfen nun Menschen zusammen, um die Spuren der vergangenen Nacht zu beseitigen. In Zirndorf organisierten sich Nachbarn mit Hilfe der sozialen Netzwerke. Über derartige Hilferufe kamen zum Teil auch Menschen zum Helfen, die die Betroffenen gar nicht kannten. So werden derzeit noch vielerorts Keller ausgeräumt und trockengelegt.