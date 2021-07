Aufräumarbeiten nach Starkregen in Unterfranken laufen

Nach dem Starkregen am Freitag hat sich die Lage in den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge entspannt. Laut Integrierter Rettungsleitstelle wurden die Einsatzkräfte zu rund 60 Einsätzen im Landkreis Schweinfurt gerufen. Damit sind allerdings nur die größeren Einsätze aufgelistet. Kleinere Einsätze, die von den Feuerwehren eigenständig abgearbeitet wurden und im Laufe des Wochenendes nachgemeldet werden, sind damit nicht erfasst. Insgesamt waren 30 Gemeinden im Landkreis Schweinfurt betroffen, der Schwerpunkt lag im südlichen Teil des Landkreises.

Über 300 Einsatzkräfte unterwegs

Im Landkreis Schweinfurt waren 40 Feuerwehren sowie THW und Wasserwacht mit einer Personalstärke von etwa 300 Kräften im Einsatz. Die Wasserwacht sicherte die Zugangswege in durch überflutete Straßen abgeschnittene Ortschaften. In Michelau war die Ortsdurchfahrt gesperrt und der Ortskern überflutet, in Handthal mussten die Einsatzkräfte einen Damm sichern, in Dingolshausen und Donnersdorf gab es Überflutungen.

Über 200 Einsätze im Landkreis Haßberge

Im Landkreis Haßberge zählte die Rettungsleitstelle über 200 größere Einsätze in 61 betroffenen Gemeinden. Im gesamten Landkreis waren etwa 90 Feuerwehren im Einsatz sowie Helfer von THW und BRK. Neben vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen mussten die Einsatzkräfte vor allem das Tierheim in Zell am Ebersberg sichern, das von Überflutung bedroht war. Die Bahnstrecke im Rentweinsdorfer Ortsteil Treinfeld war überschwemmt und musste gesperrt werden. In der Nähe von Breitbrunn kam es zu einem Erdrutsch. Außerdem trat die Aurach über die Ufer und bedrohte die Fischteiche in Tretzendorf.

Überflutete Keller, aufgeschwemmte Öltanks

In den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge wurden keine überregionale Unterstützungskräfte angefordert. Die Mehrheit der Einsätze erfolgte wegen überschwemmter Keller oder in Wohnhäuser eindringendes Wasser sowie unwetterbedingten Behinderungen auf Straßen. Am Wochenende laufen Aufräumarbeiten, Nacharbeiten oder die Abarbeitung neu entdeckter Einsatzstellen. Laut Feuerwehr gab es gab einige Meldungen über in überfluteten Kellern aufgeschwemmte Öltanks. Informationen über Personenschäden liegen nicht vor.

Entspannung auch auch im Landkreis Kitzingen

Auch im Einzugsbereich der Integrierten Rettungsleitstelle Würzburg hat sich die Situation am Samstag langsam entspannt. Schwerpunkt war der Landkreis Kitzingen mit den Ortschaften Wiesentheid, Stadelschwarzach, Stadtschwarzach, Laub und Volkach. Dort waren auch Unterstützungskräfte aus den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg im Einsatz.