Aufräumarbeiten nach Brand im Kloster Rottenbuch

Der kontrollierte Abbau des 70 auf 20 Meter großen Dachstuhls ist seit gestern voll im Gange - mit großen Kran-Armen werden die verkohlten Dachbalken herausgehoben, nagelneue Dachgauben landen im Schuttcontainer. Erst nachdem der Dachstuhl gesichert ist, kann auch die Suche nach der Brandursache beginnen.

Hoher Millionenschaden wird in Rottenbuch erwartet

Noch immer kann auch die genaue Schadenshöhe nicht beziffert werden. Da aber das denkmalgeschützte Gebäude in allen Geschossen durch das Löschwasser beschädigt wurde, spricht die Polizei von einem mehrfachen Millionenschaden.

Schulbetrieb läuft wieder

Der Schulbetrieb in der Tagesstätte der Regens-Wagner Stiftung ist mittlerweile wieder aufgenommen worden - und auch für die 300 Schüler der Fachakademie für Sozialpädagogik und der Berufsfachschule für Kinderpflege, die eigentlich in wenigen Wochen in das neu renovierte Gebäude umziehen sollten, ist gesorgt. Schulleiter Stefan Eblenkamp spricht von Glück im Unglück gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Zum einen wurde bei dem Brand niemand verletzt und zum anderen sei der Schulbetrieb in Ausweichquartieren durch die zwei Jahre Bauzeit eingespielt. Alle Übergangsquartiere sind in vollen Umfang weiter nutzbar und daher komme es zu keinen Ausfällen in der Ausbildung. Jedoch sei bei allen die Enttäuschung groß, so Eblenkamp, denn auf absehbare Zeit werde es wegen den erheblichen Schaden nichts mit neuen Räumen.

Ein wichtiger Hinweis für alle Interessenten der Fachakademie für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Kinderpflege: Die Bewerbungsphase für das neue Schuljahr läuft regulär weiter. Trotz der Brandkatastrophe können sich Interessenten bewerben und der Schulbetrieb werde ohne Einschränkungen weitergehen.