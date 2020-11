Aufnahmestopp: Corona-Ausbruch im RoMed-Klinikum Bad Aibling

Das kommunale Krankenhaus in Bad Aibling nimmt wegen eines Corona-Ausbruchs vorläufig keine Patienten mehr auf. Wie die Klinik am Montag berichtete, sind mittlerweile elf Mitarbeiter und neun Patienten positiv getestet worden.

Vorläufiger Aufnahmestopp - kein Ambulanzbetrieb

Das Klinikum hat angekündigt, vorerst keine neuen Patienten aufzunehmen. Operationen, die nicht unmittelbar nötig sind, wurden abgesagt. Es könnten außerdem kein regulärer Ambulanzbetrieb, keine Sprechstunden oder ähnliches durchgeführt werden, teilte Erhard Marburger, der Kaufmännischer Leiter der Klinik mit. Auch geplante ambulante oder stationäre Eingriffe seien abgesagt, Patientenbesuche bis auf Weiteres verboten.

Alle Patienten und Mitarbeiter sollen getestet werden

Die Klinik will nun alle Patienten und Mitarbeiter testen. Außerdem versuche sie so schnell wie möglich die Situation in der Zentralen Notaufnahme und des Röntgenbereichs zu klären, um an der ambulanten Notfallversorgung des Landkreises wieder teilzunehmen. Die Versorgung der Patienten sei "auf hohem Niveau" gewährleistet, hieß es in der Mitteilung.

Ursache noch unklar

"Nach unseren Erkenntnissen haben sich die Mitarbeiter strikt an die Hygienemaßnahmen gehalten", so der Ärztlicher Direktor Dr. Markus Konert, "etwa das Tragen einer FFP2-Maske beim Betreten des Patientenzimmers." Nun sei man mit der Hygieneabteilung des Klinikverbunds sowie dem Gesundheitsamt in engem Kontakt und suche nach den Ursachen.

Zwei Patienten wurden verlegt

Im Laufe der vergangenen Woche hatten sich einzelne Mitarbeiter mit grippeähnlichen Symptomen krankgemeldet, heißt es in der Mitteilung. Bei routinemäßigen Reihentestungen seien zudem drei Mitarbeiter positiv getestet worden. Am Wochenende habe man daraufhin die Mitarbeiter im Dienst und die Patienten getestet. Zwei Patienten wurden in das RoMed-Klinikum in Rosenheim verlegt, einer von ihnen kam auf die Intensivstation. Die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Inzidenzwerte in Stadt und Landkreis Rosenheim immer noch hoch

Das Haus in Bad Aibling gehört zu dem Krankenhausverbund RoMed Kliniken von Stadt und Landkreis Rosenheim. An vier Standorten hat der Verbund etwa 1.000 Betten, in Bad Aibling gibt es 140 Betten.

Die Region Rosenheim ist von der Pandemie seit Wochen besonders stark betroffen. Die Stadt Rosenheim hatte nach Angaben des Landesamts für Gesundheit zum Wochenanfang 234 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen registriert, der Landkreis lag mit 218 nur gering darunter.