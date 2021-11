Aufmerksamer Hund vertreibt Einbrecher in Bayreuth

Ein Hund hat in Bayreuth in der Nacht zum Montag einen Einbrecher verscheucht. Wie die Polizei berichtet, floh der Täter ohne Beute. Gegen 03.00 Uhr war es dem Einbrecher nach Polizeiangaben gelungen, über ein gekipptes Küchenfenster in eine Wohnung in der Bayreuther Zeppelinstraße einzudringen.

Knurrender Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Sowohl der 31-jährige Wohnungsinhaber als auch sein Hund bemerkten ein Geräusch und begaben sich auf die Suche. Dabei begann das Tier, laut zu knurren. Als Vierbeiner und Herrchen dann in der Küche nachsahen, stand dort das Küchenfenster offen. Außerdem lag eine Plastikdose am Boden. Der Einbrecher war offenbar bereits geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens.