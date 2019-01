30.01.2019, 18:27 Uhr

Aufmerksame Teenagerin verhindert größeren Brand

Eine 13-Jährige hat am Nachmittag in Illschwang in der Oberpfalz einen möglicherweise schlimmeren Brand verhindert. Weil die Feuerwehr frühzeitig alarmiert wurde, konnte sie verhindern, dass Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen.