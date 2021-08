Aufmerksame Neunjährige rettet zwei Männer vor dem Ertrinken

Einer Neunjährigen haben es zwei Männer zu verdanken, dass sie am Sonntagnachmittag nicht in einem Baggersee bei Hamlar im Landkreis Donau-Ries ertrunken sind. Das teilt die Wasserwacht Nordschwaben mit. Beim Spielen mit ihrem Bruder und anderen Kindern hatte die neunjährige Johanna als einzige bemerkt, dass die zwei Männer in akuter Not waren.

Neunjährige alarmiert die Rettungsschwimmer

Die Schülerin, die selbst aktives Mitglied der Wasserwacht Bäumenheim ist und schon erste Grundkenntnisse des Rettungsschwimmens hat, alarmierte ohne zu zögern die Rettungsschwimmer an der nahen Wachstation der Wasserwacht Bäumenheim. Die Rettungskräfte konnten aufgrund des sehr stark aufgewühlten und trüben Wassers auf den ersten Blick nichts erkennen.

Erst bei genauerem Hinsehen hätten die Einsatzkräfte zwei Arme einer untergegangenen Person entdeckt, teilt die Wasserwacht mit. Umso größer die Überraschung, dass es gleich zwei Männer waren, die sich in höchster Not befanden. Laut Wasserwacht hatte einer der beiden versucht, den anderen zu retten, doch da die Männer keine guten Schwimmer waren, gingen sie beide unter. Die Verunglückten waren noch bei Bewusstsein und konnten zur Erstversorgung in die Wachstation gebracht werden. Einer der Männer musste zur Weiterversorgung ins Krankenhaus.

"Stilles Ertrinken" nur schwer zu erkennen

Der Vorfall ereignete sich laut Wasserwacht Bäumenheim nur einen Meter neben dem rettenden Steg. Dass keinem der zahlreichen anderen Badegäste der Unfall aufgefallen war, liegt laut dem Vorsitzenden Michael Haller daran, dass viele Menschen in höchster Not nicht um Hilfe rufen können, sondern mit dem Überlebenskampf beschäftigt sind. Das "Stille Ertrinken" sei von außen sehr schwer zu erkennen - umso größer sei seine Hochachtung vor der aufmerksamen Neunjährigen, sagt Haller.

Lolli und Eis als Dankeschön für junge Retterin

Die Einsatzkräfte der Wasserwacht dankten der jungen Lebensretterin für ihr Eingreifen. Von einer Notärztin gab es zur Belohnung einen Lolli. Die Eltern spendierten ihrer Tochter noch ein großes Eis. Michael Haller appelliert an die Erwachsenen: "Hört auf eure Kinder und lernt in Rettungsschwimmkursen, wie man richtig reagiert."