Aufmerksame Nachbarin: Senior gerettet

Eine aufmerksame Frau hat am Montag einem Mann in Waldmünchen im Landkreis Cham vermutlich das Leben gerettet. Das hat am Mittwoch die Polizei mitgeteilt.

Senior befand sich in kritischem Zustand

Die 82-Jährige hatte den gleichaltrigen Nachbarn demnach zwei Tage nicht gesehen. Da er schon länger in einem gesundheitlich labilen Zustand ist, machte sie sich Sorgen und rief schließlich die Polizei zu Hilfe.

Die ließ von der Feuerwehr die Wohnungstür des Mannes öffnen. Er befand sich tatsächlich in einem kritischen Zustand und benötigte dringend medizinische Hilfe. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich sofort um ihn.

Aufmerksames Verhalten kann Leben retten

Die Polizei Waldmünchen lobt das Verhalten der Nachbarin und nimmt nun auch den Fall zum Anlass, "alle Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, bei verdächtigen Beobachtungen oder bei Sorgen um Mitmenschen jederzeit das Gespräch mit den Beamten zu suchen." Das können im Extremfall Menschenleben retten - so wie in diesem Fall.