Auflösung des Donauwörther Ankerzentrums macht Probleme

Wöchentlich werden Flüchtlinge vom Ankerzentrum in kleinere Unterkünfte verlegt, pro Monat insgesamt 150. Bis zum 31.12. soll es keine Bewohner mehr im Donauwörther Ankerzentrum geben, sagt Frank Kurtenbach von der Regierung von Schwaben. Vorübergehend müssen deshalb auch Personen verlegt werden, deren Asylverfahren noch gar nicht beendet ist. Neuankömmlinge werden ab dem 1.12. in den neuen sieben Ankereinrichtungen untergebracht, die das große Donauwörther Ankerzentrum ersetzen sollen.

Statt eines Ankerzentrums sieben kleinere Unterkünfte

Weil in Schwaben kein neuer zentraler Standort für ein Ankerzentrum gefunden wurde, einigte man sich darauf, sieben kleinere Einrichtungen für je 100 bis 300 Flüchtlinge zu suchen. Die sind inzwischen gefunden: Drei wird es in Augsburg geben, zwei in Kempten, eine in Mering und eine in Neu-Ulm.

Die Unterkünfte und die Schule sind noch nicht fertig

Allerdings sind einige davon noch lange nicht bezugsfertig: In der Berliner Allee in Augsburg, einer ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft, gibt es derzeit erst 100 statt der geplanten 200 Plätze. Hier sollen alle Familien mit schulpflichtigen Kindern wohnen, da hier der zentrale Schulstandort geplant ist. Die Schule aber werde wohl erst im Laufe des Jahres 2020 fertig, so Frank Kurtenbach von der Regierung von Schwaben. Bis dahin sollen die Kinder in eine öffentliche Schule, jedoch in extra Klassen gehen.

Behördenzentrum statt Ankerzentrum

Auch in Neu-Ulm müssten die Räumlichkeiten noch hergerichtet werden. Zentral werden dann nur noch die Behörden untergebracht: Am 1.12. nimmt das neue Behördenzentrum im ehemaligen Weltbildgebäude in Augsburg die Arbeit auf. Hier sollte bereits 2016 eine große Erstaufnahmeeinrichtung entstehen. Weil aber immer weniger Flüchtlinge ankamen, wurden die teils bereits fertigen Räumlichkeiten nicht genutzt. Jetzt wird umgebaut und umdisponiert, um am 1.12. starten zu können.

Späte Entscheidung zentrales Ankerzentrum abzuschaffen

Weil die Entscheidung gegen ein zentrales Ankerzentrum erst im Sommer und damit sehr spät gefallen sei, habe man jetzt viel zu tun, sagt Frank Kurtenbach. Man wolle aber auf jeden Fall am 1.12. starten, zur Not müsse man eben improvisieren.