Aufgefundener Toter ist vermisster Donau-Schwimmer

Die Identität des Toten, den Passanten am vergangenen Dienstag am Donauufer nahe Donaustauf gefunden haben, ist geklärt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Mann um den 25-Jährigen, der vergangenen Samstag (19.06.) beim Baden in der Donau untergegangen war und seither vermisst wurde.

Polizei geht von Unglücksfall aus

Auch die Todesursache ist geklärt: Die Ergebnisse einer Obduktion schlossen ein Verschulden Dritter aus. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Der 25-Jährige war am Samstagabend zum Schwimmen bei der Steinernen Brücke in den Nordarm der Donau gestiegen und abgetrieben.

Zahlreiche Rettungskräfte suchten daraufhin vergeblich die Donau in Regensburg nach dem Mann ab. An der Stelle soll eine starke Strömung geherrscht haben.