Aufgeflogen: Mode-Verkäuferin klaut Kleidung

Eine Münchner Ladendiebin ist offenbar über ihre eigene Eitelkeit gestolpert: Die 30-Jährige hatte in dem Modegeschäft, in dem sie selbst als Verkäuferin arbeitete, im Laufe mehrerer Monate elf Kleidungsstücke mitgehen lassen. Insgesamt war die Ware rund 1.500 Euro wert.

Kleider-Diebin muss Geldstrafe zahlen

Aufgeflogen ist der Diebstahl, weil die Frau die gestohlene Kleidung dann bei der Arbeit selbst getragen hat. Am Amtsgericht München wurde sie jetzt zu einer Geldstrafe von fast 6.000 Euro verurteilt.

Verkäuferin klaute aus Frust

Als Grund für die Diebstähle gab die Frau an, sie habe sich ungerecht behandelt gefühlt. Sie erklärte in der Verhandlung, alle hätten zwei freie Samstage im Monat bekommen, sie selbst dagegen immer nur einen. Weil die Frau in Berufung geht, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.