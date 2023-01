Aufgeben keine Option – Schreiner trotzt Nervenkrankheit

Massivholztische handgemacht

In seiner Ausbildung als Modellbauer gefiel Jonas Nähr die Arbeit mit Holz – vor allem in Verbindung mit Epoxidharz, also Kunstharz. In seiner "Zauberholz Manufaktur" kombiniert er beides: Sein Kerngeschäft sind Tische mit Epoxidharz. Dafür verwendet er Holz aus Wäldern im engsten Umkreis. Am Beispiel eines Walnussholzes erklärt er seine Intention: "Das wäre jetzt ein Holz, das würde eine normale Schreinerei nicht mal anschauen, das wäre einfach Abfall für die." Er füllt die Risse mit Kunstharz auf, versiegelt so das Holz und haucht ihm neues Leben ein. Das Epoxidharz färbt er dabei mit Metallpigmenten, um Struktur zu schaffen. Über mehrere Wochen härtet das Harz aus, dann schleift er die Tischplatte aufwändig, poliert sie und befestigt Tischbeine.

Kann sich Tag frei einteilen

Je nachdem, wie es ihm geht, arbeitet Jonas Nähr kürzer oder länger. In der Werkstatt ist er alleine, insgesamt wird er aber bei seiner Selbstständigkeit von seiner Familie unterstützt. Das fing beim Umbau des ehemaligen Schweinestalls im Burgbernheimer Ortsteil Schwebheim zu der heutigen Arbeitsstätte an. In wenigen Wochen geht es mit seinem Vater auf Messe, um seine Unikate zu zeigen. Jonas Nähr macht das Beste aus seinem Unfall. Wenn man es nicht wüsste, würde man dem jungen, großen Mann die Schmerzen nicht ansehen.