Auffangstation hilft Hasen und Kaninchen

Kurz vor Ostern sieht man überall Hasen: im Schaufenster, im Supermarkt, daheim in der Süßigkeitenschublade. Monika Fassl hat allerdings richtige Hasen zuhause in Ostendorf. Dort betreibt sie eine Auffangstation.

Überforderte Vorbesitzer

Monika Fassl schaut täglich im Stall nach ihren Tieren. "Da sieht man, sie hat eigentlich nur noch eineinhalb Ohren, ganz traurige Geschichte. Da gab's einen Marderangriff im alten Zuhause", sagt Fassl. Bei anderen Tieren wussten die Vorbesitzer offenbar nicht, dass Männchen und Weibchen Babys machen können. Der Wurf ist jetzt in "Muckis Hasenscheune", wie Fassl ihre Auffangstation nennt. Aktuell leben dort 30 Tiere.

Büro- und Stallarbeit

Bei Wind und Wetter schaut Monika Fassl nach ihren Tieren. Zwischendrin ist Büroarbeit angesagt. Sie muss genau Buch führen, welche Tiere sie aufgenommen hat. Und welche medizinische Behandlung jedes einzelne schon bekommen hat. Das macht Monika Fassl, damit die Hasen und Kaninchen auch wieder abgeben werden können.

Ziel: Weitervermittlung – außer an Ostern und Weihnachten

Viele Menschen kennen sich mit der Kaninchenhaltung zu wenig aus, sagt Fassl. Viele Halterinnen und Halter seien geradezu überfordert. Und gleichzeitig ist das Interesse an Kaninchen groß. Monika Fassl freut sich, wenn sie die Tiere abgeben kann an neue Besitzer. Jetzt an Ostern gibt sie aber nicht her. "Im Grunde wissen die meisten, dass wir Ostern und Weihnachten Vermittlungsstopp haben. Unsere Tiere sollen nicht im Osternest oder unterm Weihnachtsbaum landen, das ist nicht Sinn der Sache. Man muss sich damit vorher beschäftigen. Man muss sich mit den Tieren auseinandersetzen", sagt Fassl.

Tierische Therapeuten

Sonst landen die Kaninchen womöglich schnell wieder in der Auffangstation. Fassl tut sich mit dieser Arbeit auch selbst etwas Gutes. Wegen einer Multiplen-Sklerose ist sie Frührentnerin. Die Nervenerkrankung macht ihr immer wieder in Schüben das Leben schwer. "Ich habe meine Therapeuten um mich herum. Ich helfe ihnen, ein schönes Zuhause zu finden und sie helfen mir, nicht ständig an diese MS zu denken. Es ist meine Medizin, meine Aufgabe", sagt Fassl.