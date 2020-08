Auffallende Socken verraten mutmaßlichen Triebtäter

Dank einem aufmerksamen 17-jährigen Zeugen konnte die Polizei am Sonntag (24.08.) in Lenggries einen 36-jährigen Mann festnehmen. Er soll am 30. Juli eine Frau am Isarstrand angegriffen haben, offenkundig in der Absicht, sie zu vergewaltigen. Seine bei dem Überfall getragenen auffallenden Socken wurden ihm wohl zum Verhängnis.

Attacke am Isarstrand

Die 31-jährige Lenggrieserin war an dem Donnerstagabend alleine am Kiesstrand, da sprach sie ein Unbekannter sie auf englisch an. Als sie gehen wollte, griff der Mann sie an und drückte sie zu Boden. Das Opfer wehrte sich und schrie laut um Hilfe, woraufhin der Triebtäter unerkannt flüchtete.

Kräftige Struktur und bunte Socken

Trotz Großfahndung konnte er zunächst nicht ergriffen werden. Die 31-Jährige konnte den Mann jedoch gut beschreiben, insbesondere sein osteuropäisch eingefärbtes Englisch, seine kräftige Statur und seine bunten Socken im Regenbogenmuster. Letztere waren wohl auch der Grund dafür, dass ein 17-Jähriger sich an den drei Wochen zurückliegenden Fahndungsaufruf erinnerten konnte, als er am Sonntagvormittag in Lenggries einen Mann sah, auf den die Beschreibung passte.

Widerstandslose Festnahme

Der Jugendliche verständigte umgehend die Polizei, eine Streife konnte den Tatverdächtigen daraufhin widerstandslos festnehmen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Tschechen, der vorübergehend im Ort wohnte. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, der Vorwurf lautet versuchtes Sexualdelikt.