Auffahrunfall mit Trümmerfeld auf A70

Bei dem Auffahrunfall auf der A70 bei Eltmann (Lkr. Hassberge) entstand ein 150 Meter langes Trümmerfeld. Der Golf-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Eltmann in Richtung Bamberg auf und wollte offenbar möglichst schnell einen auf der rechten Spur fahrenden Laster überholen. Als er auf die linke Spur zog, übersah er einen von hinten anfahrenden Ford. Dessen Fahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte auf das Heck des VW. Beide Autos schleuderten über die Autobahn. Die Fahrer wurden nur leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 35.000 Euro, die A70 war für etwa eine halbe Stunde gesperrt.