Auffahrunfall mit Polizeifahrzeug auf der A9 bei Münchberg

Sechs Verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und 40.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagnachmittag auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof. An dem Unfall war auch ein Einsatzfahrzeug der Bereitschaftspolizei aus Baden-Württemberg beteiligt.

Drei Fahrzeuge in Auffahrunfall bei Münchberg verwickelt

Der Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei aus Baden-Württemberg habe wegen dichten Verkehrs abbremsen müssen, teilte die Verkehrspolizei Hof mit. Der 33 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Autos habe ebenfalls stark bremsen müssen. Auf dieses Auto sei mit ihrem Wagen dann eine 63 Jahre alte Frau aufgefahren. Durch den Aufprall habe sich ihr Auto auf das vorausfahrende Auto des 33-Jährigen geschoben, das dann gegen das Heck des Einsatzfahrzeuges der Polizei krachte.

Hubschrauber bringt verletzten Polizeibeamten ins Klinikum

Jeweils zwei Personen, die in den drei Fahrzeugen unterwegs waren, wurden verletzt unter den Verletzten sind zwei Polizeibeamte aus Baden-Württemberg. Einen der Beamten brachte der Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf der A9 dichter Kolonnenverkehr in Richtung Berlin. Die Autobahn ist für den Verkehr wieder freigegeben.

Bereitschaftspolizei unterwegs nach Thüringen

Die Bereitschaftspolizei aus Bruchsal in Baden Württemberg war mit mehreren Gruppenwägen nach Thüringen unterwegs. Dort ist die Polizei anlässlich des Tages der Deutschen Einheit im Einsatz.