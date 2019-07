Auffahrunfall bei Nürnberg: Fahrer stirbt in brennendem Lkw

Ein schwerer Lkw-Unfall sorgt seit den frühen Morgenstunden für Verkehrsbehinderungen im Süden von Nürnberg. Wie die Polizei mitteilt, war auf der Autobahn A6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und Nürnberg-Langwasser ein Lkw auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren – warum, das ist noch unklar. Beide Lkw fingen Feuer. Einer der beiden Fahrer konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Führerhaus retten. Er starb in den Flammen. Der Fahrer des zweiten Lkw hingegen konnte sich selbst befreien. Er erlitt leichte Verletzungen.

A6 Richtung Heilbronn komplett gesperrt

Die Feuerwehr war am Montagmorgen stundenlang damit beschäftigt, die beiden brennenden Lkw zu löschen. Die Bergungsarbeiten werden sich nach Einschätzung der Polizei bis in den Mittag ziehen. Die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn war zwischen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Langwasser komplett gesperrt. Wegen der Löscharbeiten musste auch die linke Spur der A6 auch in der Gegenrichtung gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.