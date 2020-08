Auffahrunfall bei Kist - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Mercedes aus dem Raum Stuttgart von der A81 gekommen und kurz nach dem Überbringer auf die A3 in Richtung Nürnberg ins Stauende gekracht.

In dem dort dreispurigen Bereich hatte sich der Verkehr auf allen Spuren gestaut. Ein Sattelzug stand auf dem rechten Fahrstreifen. Der 42-jährige Fahrer aus dem Raum Stuttgart bemerkte das vermutlich zu spät, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Aufprall mit seiner rechten Fahrzeugseite nicht mehr verhindern.

Fahrer lebensgefährlich verletzt

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Kist und Waldbrunn, mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg für die Dauer der Bergung komplett gesperrt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.