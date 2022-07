Auffahrunfall auf der A3: Sechs Verletzte, 90.000 Euro Schaden

Ein Auffahrunfall auf der A3 bei Waldaschaff im Landkreis Aschaffenburg hat am Samstagabend eine Kettenreaktion ausgelöst. Ein 24-Jähriger übersah ein Stauende und verursachte damit einige Folgeschäden. Sechs verletzte Personen, 90.000 Euro Sachschaden und über vier Stunden Vollsperre der A3 waren die Folge.

Zu spät reagiert

Laut Polizei kam es gegen 21.55 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg zu dem Auffahrunfall. Der 24-Jährige, der mit seinem Kleintransporter unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr zunächst auf einen Mazda auf. In der Folge wurde der Mazda auf einen vor ihm stehenden Daimler-Benz und dieser wiederum auf einen Skoda geschoben. Der Kleintransporter des 24-Jährigen kippte nach der Kollision auf die Fahrerseite und rutschte noch einige Meter über die Fahrbahn.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Der 45-jährige Fahrer des Mazda sowie seine 41-jährige Frau wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren aus Waldaschaff, Weibersbrunn und Bessenbach aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden schwer verletzt. Der 13-jährige Sohn konnte durch Zeugen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nur leicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen, während sein 20-jähriger Beifahrer ebenfalls schwer verletzt worden ist.

Insgesamt sechs Verletzte

Zudem erlitt die Fahrerin des Daimler-Benz leichte Verletzungen. Die insgesamt sechs Verletzten mussten vor Ort durch ein Großaufgebot von Einsatzkräften des Rettungsdienstes erstversorgt und anschließend in naheliegenden Krankenhäuser gebracht werden. An den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstand, mit Ausnahme des Skodas, Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Für die Bergung der beteiligten Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg über vier Stunden gesperrt werden.