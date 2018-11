Auffahrunfall auf A3 bei Würzburg

Der Mann wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen (07.11.18) in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die A3 komplett gesperrt. Der Verkehr wurde in Richtung Frankfurt über die Bundesstraße 8 abgeleitet. Es bildeten sich lange Staus. Die Vollsperrung der viel befahrenen Straße wurde aber entgegen ersten Meldungen schon am Vormittag wieder aufgehoben. Ursache und Sachschaden sind noch nicht bekannt.